رانيا فريد شوقي بمعرض الكتاب: ياريت بابا كان بخيل وحوشنا

بدأت منذ قليل ندوة مئوية الفنان فريد شوقي بعرض فيديو خاص له يجمع عددا من أعماله الفنية، على رأسها فيلم جعلوني مجرمًا، وسواق نص الليل، وسلطان، ودماء على النيل، وطريق الشيطان، وشياطين الليل، ودلع بنات، وفيلم بالوالدين إحسانًا، وفيلم الغاضبون، بحضور كلٍ من رانيا فريد شوقي، بحضور الفنان سمير صبري، وعبير فريد شوقي.









وأعربت رانيا فريد شوقي عن بالغ سعادتها بالفيديو الذي عرض للراحل العظيم فريد شوقي.





وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي " إنها ستتحدث عن فريد شوقي الوالد وليس الفنان، لأنه من نعم الله عليهم هي وأخواتها البنات وهو ملقب بـ"أبو البنات"، ولم يشعر بضيق يومًا لعدم رزق الله له بالصبية.





وتابعت رانيا فريد شوقي في الندوة التي عقدت احتفالًا بمئوية الراحل في معرض الكتاب ٢٠٢٠، قائلًة: "إنها تعلمت منه الالتزام، خاصة أثناء العمل، وتركيزه على الاستماع جيدًا لكلام المخرج، وكان يندمج في الدور بالقدر الذي جعل الناس تصدق إنه بخيل كما فعل في مسلسل "البخيل وأنا"، متابعًة: "ياريته كان بخيل كنا حوشنا".



