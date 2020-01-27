نادي سوهاج يطالب بإعادة لقائه مع بني سويف بدوري الدرجة الثانية

وصرح "شريف شعبان" مدير الكرة بنادي سوهاج بعد خسارة فريقه اليوم أمام بني سويف بهدف نظيف، بأن هناك خطأ إداريا وقع به حكم اللقاء "عاطف حسين ".





وأشار "شعبان " إلى أن اللاعب معتز محروس حصل على بطاقتين صفراويتين ، ولكن اللاعب لم يطرد من المباراة.

وأكد مدير الكرة على ضرورة مراجعة تقرير مراقب اللقاء ومراقب الحكام من جانب لجنة مسابقات القسم الثانى.

يذكر أن فريق سوهاج خسر أمام فريق بني سويف بهدف للاشيء، في الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . وأشار شريف شعبان إلي تواجد محمد فاروق الحكم الدولي وأحد أبناء محافظة بني سويف، بغرفة الحكام بين شوطي اللقاء وتبعه تأخر لنزول حكم اللقاء لأرضية الملعب رغم تواجد لاعبي الفريقين. وأشار "شعبان " إلى أن اللاعب معتز محروس حصل على بطاقتين صفراويتين ، ولكن اللاعب لم يطرد من المباراة.

احتج شريف شعبان مدير الكرة بالفريق الأول بنادي سوهاج، وطالب بإعادة لقاء فريقه مع فريق بني سويف في الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بسبب وجود خطأ إداري.