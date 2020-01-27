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رياضة

الشوط الأول .. النجوم يتقدم على الترسانة 1-0

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بتقدم فريق النجوم على منافسه الترسانة بنتيجة هدف دون رد.

 وجاءت نتائج الشوط الأول كالتالي: القناة ١-٠ المريخ بتروجيت ١-١ الداخلية الزرقا ٠-٠ جمهورية شبين سيراميكا كليوباترا ٠-٠ النصر كوكاكولا ٠-٠ منتخب السويس الترسانة ٠-١ النجوم

 يذكر أن ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة كالتالي ١- سيراميكا كليوباترا : ٢٨ نقطة ٢- الداخلية ٢٠ نقطة ٣- القناة ١٩ نقطة ٤- بتروجيت ١٨ نقطة ٥- النجوم ١٧ نقطة ٦ - السويس ١٧ نقطة ٧- كوكاكولا ١٧ نقطة ٨- النصر ١٥ نقطة ٩-شبين ١٤ ١٠ - الترسانة ١٢ ١١- المريخ ٧ ١٢ -الزرقا ٥
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