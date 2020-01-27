الشوط الأول .. النجوم يتقدم على الترسانة 1-0





وجاءت نتائج الشوط الأول كالتالي: القناة ١-٠ المريخ بتروجيت ١-١ الداخلية الزرقا ٠-٠ جمهورية شبين سيراميكا كليوباترا ٠-٠ النصر كوكاكولا ٠-٠ منتخب السويس الترسانة ٠-١ النجوم





يذكر أن ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة كالتالي ١- سيراميكا كليوباترا : ٢٨ نقطة ٢- الداخلية ٢٠ نقطة ٣- القناة ١٩ نقطة ٤- بتروجيت ١٨ نقطة ٥- النجوم ١٧ نقطة ٦ - السويس ١٧ نقطة ٧- كوكاكولا ١٧ نقطة ٨- النصر ١٥ نقطة ٩-شبين ١٤ ١٠ - الترسانة ١٢ ١١- المريخ ٧ ١٢ -الزرقا ٥

انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بتقدم فريق النجوم على منافسه الترسانة بنتيجة هدف دون رد.