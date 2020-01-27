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توك شو

أول عارضة أزياء من قصار القامة تكشف تفاصيل اتجاهها لهذا العمل.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:14 م
أول عارضة أزياء من
أول عارضة أزياء من قصار القامة
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قسم التوك شو

كشفت نسمة يحيى أول عارضة أزياء من قصار القامة تفاصيل اتجاهها لمجال تصميم وعرض الأزياء، وقالت نسمة يحيى إنها قامت بهذا العمل نتيجة عدم توافر مقاسات خاصة بها في المحلات والمصانع.


وأضافت نسمة يحيى خلال حوارها ببرنامج "in box"، المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، إنها منذ الصغر وهى تحلم بتوفير ملابس لقصار القامة.


وأوضحت نسمة يحيي، أنها كانت تتعرض لنظرات غريبة من المواطنين وهى تسير فى الشارع، وأكدت أنها كانت تعانى من التنمر، مضيفة: "مش بحب ابقي بين الناس بسبب السخرية في مكان عام يعني مثلا ممكن واحد يزقني وهو متعمد يعمل كده، وممكن أطفال يتعمدوا يزقوني والأم واقفة تضحك".


وتابعت : "في الأول كنت بشتري القماش وأفكر في التصميم اللي ممكن اعمله وبعدين بروح لحد يقدر ينفذ اللي أنا مصمماه والبس التصميم واتصور ونشره على فيسبوك".


واستطردت نسمة، قائلة: "انا بدرس إعلام حاليا وبدأت أنظم عروض مسرحية عن التنمر ويحكي فيها عن كل اللي بيحصل فيا من المجتمع ارتجاليا، بستغرب من عدم إنسانية بعض البشر".

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