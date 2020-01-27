للمشاركة المجتمعية.. مختار يلتقي رؤساء ومديري ومسئولي البنوك في الدقهلية

لكل اسم حكاية.. معبد دندرة معقل إلهة الحب والجمال وخزينة أسرار كليوباترا



ومن جانبهم رحب رؤساء ومديري البنوك بالمشاركة المجتمعية الايجابية مع المحافظة لاقامة وتطوير عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة . ومن جانبهم رحب رؤساء ومديري البنوك بالمشاركة المجتمعية الايجابية مع المحافظة لاقامة وتطوير عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع عدد من رؤساء ومديري ومسئولي البنوك العاملة بالدقهلية لاستعراض أوجه المشاركة المجتمعية.وقال المحافظ علينا جميعًا العمل لتعظيم والاستفادة من المشاركة المجتمعية للبنوك لتطوير وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية توفر الخدمة لمواطني المحافظة.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يضع في اولوياته الاهتمام بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة حرصا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمراكز والمدن .وأضاف أنه يجب ان تكون المشاركة المجتمعية شاملة لكافه القطاعات وعدم اقتصارها على قطاعات دون أخرى وان يتم توزيع أوجه الانفاق والاهتمام والمشاركة لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ليسير العمل فيها بالتوازي.وأوضح أننا نبحث إقامة مصنع لتدوير القمامة في سندوب على أعلى مستوى يقدم الخدمة لعدد سبعة مراكز يعمل وفقا للمواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة العامة ويحافظ على سلامة وصحة المواطنين.اقرأ أيضا: