راشد بن حميد رئيسًا لاتحاد الإمارات لكرة القدم

النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية للإتحاد الإماراتي ، اليوم الإثنين برئاسة اتحاد كرة القدم بالتزكية.

وأعلن الإتحاد الإماراتي فوز راشد بن حميد بمقعد الرئيس بالتزكية ، حيث كان هو الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لهذا المنصب ، ممثلًا عن نادي عجمان ، ليفوز بمقعد الرئيس بالتزكية.





وأصبح راشد بن حميد النعيمي الرئيس رقم 11 للاتحاد الإماراتي بعد إغلاق باب الانتخابات الجديدة اليوم ،حيث كان اليوم الإثنين أخر أيام الترشح على مقعد الرئيس.





يذكر أن انتخابات رئاسة الإتحاد الإماراتي ، كان من المقرر لها أن تعقد يوم 12 مارس.