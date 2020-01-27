AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ثقافة "الهانسيك" في دورة بالمركز الثقافي الكوري

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:14 م
مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري وجانب من المشاركين
Advertisements
محمد وديع
انطلقت اليوم الاثنين أولى دورات تعليم فنون الطهي وثقافة الطعام الكوري "هانسيكبمقر المركز الثقافي الكوري بالدقي، وتستمر حتى 19 فبراير المقبل.

ويبلغ  العدد الإجمالي للمشاركين في الدورة، نحو 32 من رواد المركز ودارسي اللغة الكورية ومحبي الثقافة الكورية في مصر.

ومن بين الأطباق الكورية التي يتعلمها المشاركون، "التوكجوك" وهو شوربة كعك الأرز التي تقدم خلال الاحتفال بالعام القمري الجديد، حيث يعتقد الكوريون أن تناولها يطيل العمر عامًا أخر ويجلب الحظ السعيد، كما سيتعلم المشاركون طريقة إعداد طبق "البيمباب" وهو أكثر الوجبات الكورية شعبية والتي تشبه إلى حد كبير الكشري المصري، حيث يدخل فيها الأرز والخضروات ومعجون الشطة، بالإضافة إلى غيرها من الأطباق الكورية التقليدية التي تعد خصيصًا في الاحتفالات والأعياد.   


وتهدف الدورات كما يقول مدير المركز الثقافي الكوري "يانج سانجن" إلى التعريف بثقافة الطهي الكوري والعادات الغذائية للشعب الكوري. وأوضح يانج أن الطعام الكوري شأن الكي بوب يعتبر أحد العناصر المهمة لموجة الهاليو الثقافة الكورية التي أصبح لها جمهور كبير في مختلف بقاع العالم.


ودعا مدير المركز محبي الثقافة الكورية إلى المشاركة في دورات الطهي المقبلة بالمركز. وتشرف على الدورة "تشو جي سو" وهي خبيرة طهي كوري تقيم في مصر. 

ثقافة "الهانسيك" في دورة بالمركز الثقافي الكوري
ثقافة "الهانسيك" في دورة بالمركز الثقافي الكوري
ثقافة "الهانسيك" في دورة بالمركز الثقافي الكوري
ثقافة "الهانسيك" في دورة بالمركز الثقافي الكوري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحضره 4 طهاه.. مهرجان الطعام الكوري يحتفي بـ الكميتشي في القاهرة

سفير كوريا: مهرجان المذاق الكوري يقرب بين الشعبين

معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية يحتفل بانتهاء دوراته لعام 2019

المركز الثقافي الكوري يستقبل دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية

ترشيحاتنا

أول تعليق من جامعة القاهرة بعد قرار حظر ارتداء النقاب على هيئة التدريس

كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير التعاقد مع إيمونيكي

حبس فنانة شهيرة في قضية «هتك عرض» وتبرئة شقيق حسين الجسمي.. تفاصيل

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

بيان الأهلي .. عملية جراحية جديدة لـ تركي آل الشيخ

7 شروط للإعفاء المؤقت من الجيش .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

أبو البنات.. رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة اتهام الملك بـ البخل ..صور

السلمون والسردين.. أطعمة تحميك من تشنج العضلات