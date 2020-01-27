ثقافة "الهانسيك" في دورة بالمركز الثقافي الكوري

ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الدورة، نحو 32 من رواد المركز ودارسي اللغة الكورية ومحبي الثقافة الكورية في مصر.





ومن بين الأطباق الكورية التي يتعلمها المشاركون، "التوكجوك" وهو شوربة كعك الأرز التي تقدم خلال الاحتفال بالعام القمري الجديد، حيث يعتقد الكوريون أن تناولها يطيل العمر عامًا أخر ويجلب الحظ السعيد، كما سيتعلم المشاركون طريقة إعداد طبق "البيمباب" وهو أكثر الوجبات الكورية شعبية والتي تشبه إلى حد كبير الكشري المصري، حيث يدخل فيها الأرز والخضروات ومعجون الشطة، بالإضافة إلى غيرها من الأطباق الكورية التقليدية التي تعد خصيصًا في الاحتفالات والأعياد.





وتهدف الدورات كما يقول مدير المركز الثقافي الكوري "يانج سانجن" إلى التعريف بثقافة الطهي الكوري والعادات الغذائية للشعب الكوري. وأوضح يانج أن الطعام الكوري شأن الكي بوب يعتبر أحد العناصر المهمة لموجة الهاليو الثقافة الكورية التي أصبح لها جمهور كبير في مختلف بقاع العالم.





ودعا مدير المركز محبي الثقافة الكورية إلى المشاركة في دورات الطهي المقبلة بالمركز. وتشرف على الدورة "تشو جي سو" وهي خبيرة طهي كوري تقيم في مصر.