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محافظات

محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:20 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الدور الكبير والهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأن الجميع شركاء فى حماية مقدرات الوطن  وقال ان رجال الرقابة الادارية جنود حقيقيون لحماية أموال وممتلكات الدولة وذلك تنفيذا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2019/ 2020 لمكافحة الفساد .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية  بالدقهلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة عن دور منظمات العمل الأهلى فى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  بحضور اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة واللواء طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام  للجمعيات الأهلية والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالدقهلية والسيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن وعدد من ممثلى الجمعيات ومنظمات المجتمع الاهلى .  
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وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحرب على الفساد أحد أشرس المعارك الداخلية  التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا انها  المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار الجهود للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب.

 وأضاف المحافظ أنه  بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه مشيرا الى انه كان لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقتها مصر قبل 5 سنوات، أثمرت عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التى ساهمت فى  ضبط الأداء  وتتبع الفاسدين.

وأشاد محافظ الدقهلية بما أعطاه السيد  الرئيس من دعم كبير و مساندة لهيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد مشيرا الى انها  تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة.

وأوضح أنه بهذا الدعم تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تحقيق أهدافها الاستراتيجية مشيرا الى ان نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلا عن نجاح الاستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 وأكد مختار فى نهاية كلمته ان مكافحة الفساد تتطلب تضافر كل الجهود المجتمعية من اجل القضاء علية وفى مقدمة المشاركين اتحاد الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى  معربا عن امله فى يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة.
محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد
محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد
محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد
محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد
محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد
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