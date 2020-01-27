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اقتصاد

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: مصر في صدارة الوجهات العربية الجاذبة للاستثمار

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:29 م
الجراون
الجراون
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ولاء عبد الكريم
أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن مصر تأتي في صدارة الوجهات العربية الجاذبة للاستثمارات الإماراتية في الوقت الراهن، بفضل التغيرات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها البيئة الاستثمارية في مصر والنمو الاقتصادي القوي المشجع على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

وأوضح الجروان، خلال مؤتمر «فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات»  في دبي، أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر حاليًا في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 7.2 مليار دولار "26.5 مليار درهم".

واعتبر أن العلاقات المصرية الإماراتية في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تعيش مرحلة ذهبية.

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