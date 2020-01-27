إكسون موبيل تحتفل بتوقيع اتفاقيتين بحريتين للبحث والتنقيب عن الغاز في مصر

تحتفل شركة إكسون موبيل اليوم بتوقيع اتفاقيتين بحريتين للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق بالبحر الأبيض المتوسط في مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقيات حقوق الامتياز وتوقيعها من قبل الحكومة المصرية.





وقع الاتفاقيتين كل من المهندس أسامة البقلى رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس، ودون باجلي نائب رئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب والاستكشافات الجديدة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ممثلا عن الحكومة المصرية، كما حضر التوقيع المهندس هشام العمروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر ومدير عام الزيوت بأفريقيا والشرق الأوسط، ودوروثى شى نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة، ولفيف من قيادات قطاع البترول في مصر وقيادات شركة اكسون موبيل وعدد من ممثلي سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.





وقال دون باجلي نائب رئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب والاستكشافات الجديدة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا : "إن حقوق الامتياز الجديدة في مصر تعزز ملف أنشطتنا في مجال البحث والتنقيب في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ونتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية وإضافة خبرة شركة إكسون موبيل العالمية التي أثبتت نجاحها في هذا المجال وتقديم تكنولوجيتنا المتطورة في البحث والتنقيب."





وتتضمن حقوق الامتياز الجديدة مساحة 5 آلاف كم مربع في منطقة شمال مراقيا البحرية بمنطقة حوض هيرودوت، والمساحة المتبقية تقع في المنطقة البحرية بشمال شرق العامرية في الدلتا المصرية.





وستقوم شركة إكسون موبيل بالعمل في المنطقتين ولها 100% من حقوق الامتياز، وتبدأ عمليات وأنشطة الشركة بما في ذلك الاستحواذ على البيانات السيزمية في العام 2020.





من جانبه أكد المهندس هشام العمروسي، المدير العام المعين لشركة إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليميتد بمصر، وهي الشركة المسئولة عن الاستكشاف والتنقيب والإنتاج بمصر "أن إكسون موبيل شريك للتنمية في مصر منذ عام 1902 أي ما يقارب مائة وعشرون عاما من النجاح المتواصل في خدمة المواطن المصرى و الإقتصاد المصرى.





وتأتى استثمارات شركة إكسون موبيل العالمية في مجال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر على خلفية القرارات الجريئة والخطط الفعالة من قبل الحكومة المصرية فى تطوير وتنمية الاقتصاد المصري بشكل عام وتحديث قطاع البترول بشكل خاص."