أحمد شندي يكتب: ارتباط الدين بحركة التنمية

ا- مقومات بشرية: أي توافر الإنسان- أساس بناء الحضارة - القادر علي إحداث التغيير والتطور في المجتمع.... ويتمتع المجتمع المصري بثروة بشرية وكوادر فنية هائلة.

ب - مقومات مادية : ويتمتع المجتمع المصري بموقع استراتيجي هائل، ويشغل مساحة جغرافية شاسعة تحتوي علي أراضي زراعية وموارد مائية كبيرة، وثروات معدنية وبترول....وغيرها مما يحتاج إلي تطوير وحسن استثمار.

ج- مقومات معنوية: وهي الحافز والمنظم والموجه لعملية التنمية، أو هي الطاقة الروحية التي تستمد من الإطار العقدي والفكري للمجتمع، والطاقة الروحية في المجتمع المصري تستمد من مقومات الدين الإسلامي.

أي أن التنمية تحتاج إلي طاقة مادية ( تتمثل في المقومات البشرية والمادية)، وطاقة روحية ( تمثل في المقومات المعنوية)، ومن خلال اقتران الطاقتين تنطلق حركة التنمية والتطوير في المجتمع المصري ومن هنا كانت ضرورة ربط الدين بحركة التنمية.



