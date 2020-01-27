اخبار الحوادث.. العثور على 12 مومياء في سقارة.. براءة اللاعب حمادة السيد.. المؤبد لـ 3 اعتدوا على ممثلة مغمورة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
الآثار لا تعلم عنه شيئا.. العثور على مخزن به 12 مومياء فى سقارة بـ الجيزة
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط مخزن آثار، وعليه ختم مفتش آثار منذ عام 1960 وبداخله 12 مومياء وغطاء تابوت وقطع حجرية منقوشة بالجيزة.
براءة اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان في قضية ولاية سيناء
حكمت الدائرة 3 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة اللاعب حمادة السيد عبدالعليم مدافع نادى أسوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".
لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت
اطلقت وزارة الداخلية خدمات جماهيرية إلكترونية وهى استخراج (تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة) للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة.
المؤبد لـ 3 متهمين لاغتصابهم ممثلة مغمورة بالجيزة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، 3 متهمين بالسجن بالمؤبد والسجن ١٥ سنة لمتهم رابع، فى اتهامهم بالتعدي جنسيا على ممثلة مغمورة داخل شقتها بالهرم، واغتصابها أمام طفلها المعاق وسرقة متعلقاتها، في فبراير 2017.
فتاة البساتين تعترف: هربت مع خطيبي وطلبنا 50 ألف جنيه فديه لإكمال زواجنا
أدلت الفتاة المتهمة بالهروب مع خطيبها وادعاء اختطافها باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بالبساتين ، حيث قررت فى اعترافاتها أنها فكرت مع محبوبها الهرب وادعاء تعرضها للاختطاف على يد مجهولين وطلب 50 ألف جنيه لإتمام زواجها .
كشف لغز العثور على جثة طفلة ملقاه بالقمامة في الدقهلية
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين بالدقهلية اليوم من كشف لغز عثور أهالي عزبة الجزار التابعة للمركز على جثة طفلة كان مبلغا بتغيبها عن منزلها منذ ٦ أيام مقتوله وملقاة في القمامة داخل جوال.