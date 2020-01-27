اخبار الحوادث.. العثور على 12 مومياء في سقارة.. براءة اللاعب حمادة السيد.. المؤبد لـ 3 اعتدوا على ممثلة مغمورة

اطلقت وزارة الداخلية خدمات جماهيرية إلكترونية وهى استخراج (تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة) للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة.

المؤبد لـ 3 متهمين لاغتصابهم ممثلة مغمورة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، 3 متهمين بالسجن بالمؤبد والسجن ١٥ سنة لمتهم رابع، فى اتهامهم بالتعدي جنسيا على ممثلة مغمورة داخل شقتها بالهرم، واغتصابها أمام طفلها المعاق وسرقة متعلقاتها، في فبراير 2017.





فتاة البساتين تعترف: هربت مع خطيبي وطلبنا 50 ألف جنيه فديه لإكمال زواجنا

أدلت الفتاة المتهمة بالهروب مع خطيبها وادعاء اختطافها باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بالبساتين ، حيث قررت فى اعترافاتها أنها فكرت مع محبوبها الهرب وادعاء تعرضها للاختطاف على يد مجهولين وطلب 50 ألف جنيه لإتمام زواجها . للمزيد ..





كشف لغز العثور على جثة طفلة ملقاه بالقمامة في الدقهلية