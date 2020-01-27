10 تصريحات مثيرة لزينة عن أحمد عز: عيالي قالولي اوعى تغلطى في بابا.. ورفض طلاقي وخلعته.. وامتنع عن التبرع لأولاده بالدم في نيويورك

- طلب مني اعتزال الفن بعد سنتين ونصف من علاقتنا

- دخلت فى حالة سيئة بعد غياب عز والأطباء اعتقدوا أني مجنونة





ظهرت الفنانة زينة فى أحد البرامج التلفزيونية وكشفت عن تفاصيل لأول مرة حول علاقتها بالفنان أحمد عز، كما تحدثت عن كواليس زواجها منه والخلافات بينهما، وماذا حدث فى أمريكا حينما أنجبت الأولاد، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى فى محرك البحث جوجل، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز 10 تصريحات مثيرة لها.





1- تعرضت إلى ظلم كبير، ولكن عمري ماحبيت أتكلم فى مسائل شخصية لأن عندي كرامة، وبخاف أنام زعلانة حتي لا أموت.

2-أحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين خلال تصوير فيلم الشبح، وأتجوزنا عن حب في 15 يونيو 2012.

3- طلب مني اعتزال الفن بعد سنتين ونصف من علاقتنا.

4- حينما رفض أن يطلقني خلعته، وكل أصدقائنا كانوا يعلمون بزواجنا، وزارونا بالمنزل.

5- طلب مني أن أحلل DNA لإثبات نسب الطفلَين له، ولكن أصدقائي نصحوني ألا أفعل هذا.

6- رفض التبرع لأولاده بالدم فى نيويورك وقال لي إن شاء الله ترجعي من غيرهم.

7- أنجبت في الشهر السابع، ورفض الحضور لارتباطه بأعمال.

8- دخلت فى حالة سيئة والأطباء اعتقدوا أني مجنونة، وكنت أرفض التغيير على جرحي والأكل حتى أنهم خافوا ترك أولادي معي.

9- توجهت إلى القنصلية المصرية فى أمريكا لتوثيق عقد الزواج، حتى أتمكن من اصطحاب ابنائي إلى مصر.

10- حصلت على حقى بالقانون وعيالى قالولى اوعى تغلطى في بابا.