جامعة الزقازيق تحتفل بيوم البيئة الوطني..صور

احتفلت جامعة الزقازيق ،اليوم، بيوم البيئة الوطني ، حيث قام الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة بغرس شجرة بكلية التربية الرياضية بنات إيذانا بانطلاق الاحتفالية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب والدكتور إيمان يوسف عميدة كلية التربية الرياضية بنات والدكتورة إيناس سالم وكيلة كلية التربية الرياضية بنات ومشاركة وفاء عبد الشافي نائب رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية.

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أكد رئيس الجامعة أن مشاركة الجامعة في الاحتفال يهدف إلي رفع الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التشجير بين الطلاب وأهميتها في مواجهة تلوث البيئة من خلال ندوات توعوية .

مشيرا إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة أطلقت فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك تخليدا لليوم الذى صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994.

ومن جانبها فقد أوضحت آمال يوسف أنه سيتم زراعة ٢٥ شجرة لنشر المسطحات الخضراء داخل الكلية نظرا لأهميتها في مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية علاوة علي إضفاء المظهر الجمالي علي الحرم الجامعي .