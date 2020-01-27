السلمون والسردين.. أطعمة تحميك من تشنج العضلات

يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة تشنجات بالعضلات وصعوبة فى الحركة ويرجع ذلك إلى نقص الكالسيوم فى الجسم وعدم التغذية السليمة،لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الأطعمة التي تساعد على تعويض فقد الكالسيوم.

أحد أسباب تشنج العضلات:

- إجهاد العضلة بشكل مستمر.

- نقص معادن وأملاح ك الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الجسم قد تؤدي لحدوث تشنجات عضلية مؤلمة.

وأهم مصادر الكالسيوم:

- ألبان وأجبان وحليب وبيض.

- الأسماك (السلمون والسردين).

- المكسرات (اللوز و الجوز والبندق والفستق والكاجو).

- الخضار (السبانخ و الملفوف والبروكلي والسلق).

- البقوليات (فاصولياء والبازيلاء والعدس والحمص).

- الفواكه (الموز والمشمش و البرتقال والليمون والخوخ والتوت والكيوي والتفاح والرمان والكركديه).

- التين المجفف.

- السمسم والشوفان وفول الصويا.

- الخبز الأسمر.