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رياضة

لبنى مصطفى تحصد ذهبيتين ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:11 م
لبنى مصطفى لاعبة
لبنى مصطفى لاعبة السباحة بنادي الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
حصدت لبنى مصطفى لاعبة السباحة بنادي الزمالك ومنتخب مصر  ذهبيتين ببطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة بسباق 50 متر خلفي و 100 متر خلفي. 

وحققت اللاعبة أرقاما قياسية جديدة لها حيث تعتبر  الوحيدة التي تحصد الميدالية الذهبية لمدة ١٦ عاما على التوالي. 

وأقيمت البطولة على حمامات سباحة الكلية الحربية لتتأهل لبنى مصطفى لبطولة التميز التي تقام في شهر إبريل القادم وفي حالة الفوز  ببطولة التميز  سوف تشارك   السباحة ببطولة العالم القادمة نهاية هذا العام  ديسمبر 2020. 

وبهذا  الفوز أرتفع عدد ميداليات اللاعبة لبنى إلى ١٨٢ ميدالية بين  محلية ودولية.

وأعرب أحمد السيد المدير الفني لأسرة الاحتياجات الخاصة عن سعادته بانجازات السمكة الذهبية والذي يعكس الإرادة والعزيمة التي تتمتع بها.
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