صاحبة كتاب «سيناريو وحوار»: الرجل المضطرب نفسيا أصعب من المرأة ..فيديو

قالت الكاتبة أسماء علاء الدين، صاحبة كتاب "سيناريو وحوار"، المباع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، إنها اتجهت للكتابة في مجال الروايات والكتب نتيجة تجاربها في عملها كمعالجة نفسية.





وأوضحت أسماء علاء الدين، خلال حوارها مع برنامج "ست الستات" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر فضائية "صدى البلد"، أن عملها كمعالجة نفسية دفعها للكتابة عن العلاقات الإنسانية.