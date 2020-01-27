صاحبة كتاب «سيناريو وحوار»: الرجل المضطرب نفسيا أصعب من المرأة ..فيديو

قالت الكاتبة أسماء علاء الدين، صاحبة كتاب "سيناريو وحوار"، المباع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، إنها اتجهت للكتابة في مجال الروايات والكتب نتيجة تجاربها في عملها كمعالجة نفسية.
وأوضحت أسماء علاء الدين، خلال حوارها مع برنامج "ست الستات" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر فضائية "صدى البلد"، أن عملها كمعالجة نفسية دفعها للكتابة عن العلاقات الإنسانية.
وأضافت أسماء علاء الدين، أن مهنة المعالج النفسي ساهمت في قدرتها على رسم الشخصية، وزارت مستشفيات طنطا، العباسية، مستشفى الخانكة لكي تتمكن من رسم شخصية الرواية.
وتابعت أنها نتيجة لتعاملها مع مرضي نفسيين اكتشفت أن الرجل المضطرب نفسيا أصعب في التعامل من المرأة المضطربة نفسيا.
وتقام فعاليات هذه الدورة في الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.
تتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «إستراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».
وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.