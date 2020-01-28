احذر .. عقوبات هدم منزلك دون إبلاغ شركة الكهرباء

تضطر أحيانا إلى هدم منزلك، فاحذر قبل الهدم وإعادة البناء من تلقاء نفسك وبدون إجراءات رسمية بشركة توزيع الكهرباء التابع لها وإلا ستتعرض للعقوبات.





يوضح جهاز مرفق الكهرباء تلك العقوبات وهى ..





1ـــ- يتم فسخ التعاقد .

2- يتم رفع العدادات وفصل التغذية

الكهربائية من المصدر العمومى.





3- وقف صفحات المحاسبة الخاصة بالمشتركة لدى شركة التوزيع.



