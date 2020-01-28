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أخبار البلد

احذر .. عقوبات هدم منزلك دون إبلاغ شركة الكهرباء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تضطر أحيانا إلى هدم منزلك، فاحذر قبل الهدم وإعادة البناء من تلقاء نفسك وبدون إجراءات رسمية بشركة توزيع الكهرباء التابع لها وإلا ستتعرض للعقوبات.

يوضح جهاز مرفق الكهرباء تلك العقوبات وهى ..

1ـــ- يتم فسخ التعاقد .
2- يتم رفع العدادات وفصل التغذية
الكهربائية من المصدر العمومى.

3- وقف صفحات المحاسبة الخاصة بالمشتركة لدى شركة التوزيع.

4- عند طلب إعادة التوصيل يطلب من طالب التغذية المستندات اللازمة للتعاقد الجديد ولا يؤخذ فى الاعتبار المساحة السابقة ( أي يعامل العقار معاملة التوصيل لأول مرة ) مع حفظ حق الشركة فى الديون السابقة المستحقة على نفس العين.
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