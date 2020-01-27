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مفتي القدس: الأفكار التكفيرية تستبيح دماء المسلمين ويجب تجديد الخطاب في هذه النواحي .. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:04 م
محمد حسين مفتي القدس
محمد حسين مفتي القدس
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هاني حسين
قال الشيخ محمد حسين مفتي القدس، إن هناك أفكارا تكفيرية مجرمة تستبيح دماء المسلمين وتخرب ديارهم، ويأتي مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي يساهم بشكل فعال بتوعية المسلمين.

وأضاف محمد حسين في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز" :" الدين الإسلامي لا يعبر عن الأفكار التي تدعو لها جماعات التطرف والتخوين والتكفير".

وتابع محمد حسين:" الجماعات  المتطرفة لا تكف عن تكفير الأمة، ورسالة الإسلام تعد  رحمة للعالمين جميعا".

وأكمل محمد حسين:" آليات تجديد الفكر الديني يجب أن تكون متواجدة في المناهج الدراسية والجامعية".

ولفت محمد حسين إلى أنه يجب انتشار آليات تجديد الخطاب الديني في أساليب الدعوة لدى أئمة المساجد والعاملين في مجال الدعوة.
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