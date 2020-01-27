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أخبار البلد

الخارجية: مصر تستقبل قريبا طائرات "الرحمة" لعلاج المرضى اليمنيين بمستشفياتها

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:58 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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محمد وديع
أعلنت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.
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