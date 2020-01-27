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شاهد.. إطلاق نار وحرق خيام المتظاهرين في العراق

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:01 م
متظاهرين
متظاهرين
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ياسمين سامي
عرضت فضائية العربية تقريرا عن كواليس إطلاق مجهولين النار على المتظاهرين في العراق .

وجاء فى التقرير ان مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الاعتصام في الناصرية وأحرقوا خيام المتظاهرين وأطلقوا الرصاص الحي. 

وقال أحد المواطنين إن رجالا مجهولين جاءوا في أربع سيارات كبيرة وسيارتين اخريين وبدأوا باطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين. 

وأشار التقرير الي اتهام النشطاء الميليشيات الموالية لايران بالوقوف وراء هذا الحريق بهدف إنهاء اعتصامهم بالقوة ولكن جمع النشطاء تبرعات وبدأوا في بناء خيامهم مرة أخرى.

يذكر أن مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار بجنوب العراق شهدت اشتباكات أدت الي سقوط نحو 50 متظاهرا.
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