مؤسسة النفط الليبية: لم نعرف شيئا عن اتفاق السراج وأردوغان

كشفت مؤسسة النفط الليبية أن أحدا لم يستشرها في الاتفاق البحري الذي أجراته فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله لرويترز إن جهودا تُبذل لرفع الحصار المضروب على موانئ وحقول نفط رئيسية لكنه لم يستطع تحديد متى قد يحدث هذا.





وأضاف أن المؤسسة تعطي الأولوية لمصفاة الزاوية في مخصصات الخام.





وأوضح أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 262 ألف برميل يوميا، نزولًا من 1.2 مليون برميل يوميا، مؤكدًا أن الإنتاج قد يهبط إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا.





وتابع أنه لا تهديد لصادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "جرين - ستريم" حتى الآن، مضيفًا أن ليبيا تغلق مجمع البولى إيثيلين فى رأس لانوف بسبب نقص خام اللقيم، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لمصفاة الزاوية من حيث توافر الخام.





ويأتي ذلك بعدما أعلنت القبائل العربية الليبية، الأسبوع الماضي، إغلاق موانئ وحقول النفط فى شرق وجنوب ليبيا، رفضا لاستغلال الميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا لعوائد النفط فى التسليح وضرب الجيش الليبى، علاوة على مخاوف من تحويل أموال النفط الليبى إلى البنوك التركية، وهى العمليات التى كشفت عنها تقارير عدة فى الأونة الأخيرة.



