سنروج لكل مشروعات الدولة.. مدبولي: 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار

ترأس

الدكتور مصطفى مدبولى،

رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته فى حضور

محافظ البنك المركزي، ووزراء

:

السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، و

قطاع الاعمال العام، و

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و

رئيس اتحاد الصناعات،

والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.