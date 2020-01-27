وضعتها في الغسالة.. أم تقتل رضيعتها بعد لحظات من ولادتها.. صور

تواجه ام تهمة القتل بعد أن تم العثور على رضيعتها ميتة داخل غسالة أوتوماتيكية.

وقالت السلطات الروسية في تقرير رسمي إن مصففة الشعر ناديجدا زافيالوفا ، 31 سنة ، أنجبت طفلتها الرابعة قبل أوانها أثناء ساعات الليل.

وسارع زوجها دينيس للاتصال بالإسعاف في الصباح بعد رؤية زوجته مغطاة بالدماء ، داخل منزلهما في منطقة تاليتسا ، سفيردلوفسك.

وأكد مصدر بالشرطة أنه تم وضع الرضيعة في الغسالة ، وبدأ التحقيق في جريمة قتل.

وقالت الأم ، الموجودة حاليًا في المستشفى ، إن طفلتها ولدت ميتة.

وتواجه الأم تهمًا تتعلق بقتل طفلتها الرضيعة ، بموجب المادة 106 من القانون الجنائي الروسي ، يمكن أن تسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ووصفت ناديجد، المشهورة في بلدتها بأنها مصففة شعر شعبية ، بأنها "أم صالحة".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" قال أصدقاء المتهمة أنها ام مجتهدة و تهتم بأبنائها معتقدين أنها من المستحيل ان تفعل هذا الأمر رغم وجود خلافات عائلية مع زوجها.