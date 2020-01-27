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منوعات

وضعتها في الغسالة.. أم تقتل رضيعتها بعد لحظات من ولادتها.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تواجه ام تهمة القتل بعد أن تم العثور على رضيعتها ميتة داخل غسالة أوتوماتيكية.


وقالت السلطات الروسية في تقرير رسمي إن مصففة الشعر ناديجدا زافيالوفا ، 31 سنة ، أنجبت طفلتها الرابعة قبل أوانها أثناء ساعات الليل.


وسارع زوجها دينيس للاتصال بالإسعاف في الصباح بعد رؤية زوجته مغطاة بالدماء ، داخل منزلهما في منطقة تاليتسا ، سفيردلوفسك.


وأكد مصدر بالشرطة أنه تم وضع الرضيعة في الغسالة ، وبدأ التحقيق في جريمة قتل.


وقالت الأم ، الموجودة حاليًا في المستشفى ، إن طفلتها ولدت ميتة.


وتواجه الأم  تهمًا تتعلق بقتل طفلتها الرضيعة ، بموجب المادة 106 من القانون الجنائي الروسي ، يمكن  أن تسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.


ووصفت ناديجد، المشهورة في بلدتها بأنها مصففة شعر شعبية ، بأنها "أم صالحة".


وحسب صحيفة "ديلي ميل" قال أصدقاء المتهمة أنها ام مجتهدة و تهتم بأبنائها معتقدين أنها من المستحيل ان تفعل هذا الأمر رغم وجود خلافات عائلية مع زوجها.


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