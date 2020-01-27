مفتي الجمهورية: الإرهاب ينبثق من أجندات خاصة ولا يستند إلى تعاليم الدين.. فيديو

قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قضية قضية تجديد الخطاب الديني حيوية يجب الالتفات إليها في ظل هجمات المجموعات الإرهابية في أماكن عديدة.





وأضاف شوقي علام في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز": "الإرهاب لا وطن له ولا يستند إلى تعاليم الديانات والتصرفات الشرعية".





وتابع شوقي علام: "ينبثق الإرهاب من أجندات خاصة تريد أن تأخذ الإنسان إلى مناطق خطرة يتزعزع بها الأمن والاستقرار".





واكمل شوقي علام: " مؤتمر الأزهر العالمي يرسل رسالة قوية، ويبين مجالات الاجتهاد والتجديد الديني وينبغي على عقول العلماء أن تنطلق للآفاق، وتحافظ على الثوابت والقيم والأخلاق الجانب العقائدي".





ولفت شوقي علام: "وفي جانب الحياة لدينا من السعة والمرونة كي ننطلق في آفاق الدنيا وتجديدي الخطاب الديني".