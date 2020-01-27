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محافظات

إعدام 619 كجم أغذية فاسدة وغلق منشأة غذائية في الشرقية ..صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:47 م
إعدام أكثر من نصف
إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم  تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة .


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية شنت حملة على المنشآت الغذائية بالمحافظة أسفرت جهودها عن إعدام ٦١٩ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية.


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وأشار "مسعود" إلى أنه تم سحب ٧ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بها علي الصحة العامة ، كما تم تحرير ٥ محاضر جنحة صحية .


وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام 619 كجم أغذية فاسدة وغلق منشأة غذائية في الشرقية ..صور
إعدام 619 كجم أغذية فاسدة وغلق منشأة غذائية في الشرقية ..صور
إعدام 619 كجم أغذية فاسدة وغلق منشأة غذائية في الشرقية ..صور
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