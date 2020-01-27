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أخبار البلد

رئيس الوزراء يسلّم درع تكريم لوزير الزراعة السابق

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:43 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة السابق، حيث سلّمه درع تكريم عن الفترة التي تولى فيها مسئولية وزارة الزراعة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 يأتي ذلك في إطار النهج الذي سنّته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالحرص على تكريم المسئولين السابقين تقديرا لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قام أمس بتكريم المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها فى نوفمبر الماضى،  وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقال رئيس الوزراء لوزير الزراعة السابق : " أنا حريص على مقابلتك، وتقديم الشكر لك على الفترة التي توليت فيها المسئولية، وعلى الجهد المبذول منك في هذه الفترة، فهذه سنة العمل العام، كل منّا يسلم الراية لمن يليه، وكل منّا يكمل مسيرة من سبقوه من أجل بناء وطننا في هذه المرحلة الدقيقة".

فيما عقب الدكتور عز الدين أبوستيت قائلا : شرفت بالعمل تحت رئاستكم، وقيادة الرئيس، وأنا مستعد لخدمة بلدي في أي وقت، ولن أبخل على صديقي السيد القصير، وزير الزراعة الحالي بأي رأي أو مشورة.

رئيس الوزراء يسلّم درع تكريم لوزير الزراعة السابق
رئيس الوزراء يسلّم درع تكريم لوزير الزراعة السابق
رئيس الوزراء يسلّم درع تكريم لوزير الزراعة السابق
رئيس الوزراء يسلّم درع تكريم لوزير الزراعة السابق
رئيس الوزراء يسلّم درع تكريم لوزير الزراعة السابق
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