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أخبار البلد

«صحفيين اليمن» تدين منع توزيع صحيفة الشارع في تعز ومأرب

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:23 م
علم دولة اليمن
علم دولة اليمن
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حمادة خطاب
تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من صحيفة الشارع الأهلية تفيد فيه مصادرة أعداد الصحيفة ليوم أمس الأحد من قبل "نقطة الهنجر" التابعة للشرطة العسكرية بتعز واحتجاز سواق الباص لساعات.

وأفادت الصحيفة في بلاغها ان السلطات العسكرية بمأرب لا تزال تمنع توزيع الصحيفة في المدينة . 

وأدانت نقابة الصحفيين هذه الممارسات المخالفة للقانون ولحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات وتحمل هذه السلطات العسكرية كامل المسئولية.

وطالبت نقابة الصحفيين الحكومة الشرعية بالتحقيق في هذه التصرفات وإيقافها ومحاسبة من يقفون وراءها، وجددت دعوتها لكل الاطراف إلى احترام حرية الرأي والتعبير وإيقاف التعامل العدائي تجاه الصحافة والصحفيين.
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