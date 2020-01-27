يسرا تكشف دور عادل إمام في مسيرتها الفنية

قالت الفنانة الكبيرة يسرا إن ملامحها الأوروبية لم تقف عائقا أمام محاولاتها فى تغيير جلدها وحرصها على أداء أدوار مختلفة منها البنت الريفية والسيدة المصرية.





وأضافت خلال لقائها بجمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال ندرتها بقاعة السينما أن عملها مع عادل إمام كان أفضل شيء حدث لها في حياتها، قائلة " شغلى مع عادل إمام كان أفضل شيء حصل فى حياتى الفنية، وعادل إمام كان السبب الرئيسى فى زيادة شعبتى وشهرتى وحب الجمهور يسرا".





وأوضحت أن عملها باستمرار فى الدراما التليفزيونية كان استجابة لحالة التطور التى حدثت فى وقت من الأوقات باتجاه الأنظار للدراما التليفزيونية فنجوم هوليود اتجهوا للعمل بالدراما منذ 10 سنوات، والتطور أيضا سيفرض علينا المرحلة القادمة العمل عبر المنصات الإلكترونية باعتبارها لغة العصر.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.



