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رياضة

فريق أزارو يواصل التدعيم.. الاتفاق يتعاقد مع أفضل موهبة شابة في الدوري الكندي

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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عمر سلامة

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، مع أحمد الغامدي، لاعب نادي باسفيك الكندي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويواصل نادي الاتفاق تعاقداته خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويبحث النادي عن تحسين وضع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبلغ الغامدي من العمر 18 عاما، وولد في جدة عام 2001، وانتقل إلى العيش في كندا، وانضم مؤخرًا لنادي باسفيك الكندي بالدوري الممتاز عام 2019.

ويعد صاحب الـ 18 عاما أصغر لاعب يوقع فى الدوري الكندي وهو في عمر الـ 17 عاما، وحصل على جائزة أفضل لاعب واعد بالدوري الكندي عام 2019.

وانضم مؤخرًا لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، حيث يعد من المواهب المميزة للكرة السعودية.

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