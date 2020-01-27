افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح أعمال التطوير بادارة مرور مطروح علي هامش احتفالات المحافظة بعيد الشرطة.

تم تفقد عدد من المنشآت والخدمات الجديدة بمرور مطروح بهدف التيسير على المواطنين ، كما تمت مشاهدة عرض لتعليم الأطفال على قواعد المرور وتدريبهم على تنظيم الحركة المرورية ووضع الإشارات والمطبات الصناعية والعلامات الاسترشادية.، كما تم تكريم الأطفال المشاركين .





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كما تم تفقد غرفة المراقبة الجديدة من خلال كاميرات المراقبة لمعظم نواحى وميادين مدينة مرسى مطروح لتأكيد الانضباط والالتزام وكشف أى تجاوزات او مخالفات مرورية ، كما تمت مشاهدة المعدات والاجهزة الجديدة التى تم تدعيم ادارة مرور مطروح بها هذا العام .





وقام العميد أحمد السنطاوى مدير ادارة مرور مطروح بعرض لجهود الادارة فى تطوير عدد من المنشآت وتيسير الاجراءات على المواطنين .



