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محافظات

افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:24 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح  أعمال التطوير بادارة مرور مطروح  علي هامش احتفالات المحافظة بعيد الشرطة.
 
تم تفقد عدد من المنشآت والخدمات الجديدة بمرور مطروح بهدف التيسير على  المواطنين ، كما تمت مشاهدة عرض لتعليم الأطفال على قواعد المرور  وتدريبهم  على تنظيم  الحركة المرورية  ووضع الإشارات والمطبات الصناعية والعلامات الاسترشادية.، كما تم تكريم الأطفال المشاركين  .

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كما تم تفقد غرفة المراقبة الجديدة  من خلال  كاميرات المراقبة لمعظم  نواحى وميادين  مدينة مرسى مطروح  لتأكيد الانضباط والالتزام  وكشف أى تجاوزات او مخالفات مرورية ، كما تمت مشاهدة المعدات  والاجهزة الجديدة  التى تم تدعيم ادارة مرور مطروح بها هذا العام .

وقام العميد أحمد السنطاوى مدير ادارة مرور مطروح بعرض لجهود الادارة فى تطوير عدد من المنشآت وتيسير الاجراءات على المواطنين .

يأتى ذلك خلال احتفالات محافظة مطروح بعيد الشرطة والتى شهدت وضع أكاليل الزهور  وقراءة الفاتحة على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.
افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور
افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور
افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور
افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور
افتتاح أعمال تطوير مرور مطروح .. صور
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