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اقتصاد

جهات مكافحة الاحتكار الأوروبية تتخذ قرارا بشأن صفقة أرامكو وسابك في 27 فبراير

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:07 م
أرامكو
أرامكو
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رويترز
  

أفاد إشعار من المفوضية الأوروبية بأن الجهات التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الاحتكار ستتخذ قرارا بحلول 27 فبراير بشأن إجازة استحوذ شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية بقيمة 69.1 مليار دولار على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رابع أكبر مجموعة بتروكيماويات في العالم.

وأعلنت أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، عن صفقة شراء حصة 70 بالمئة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مارس من العام الماضي. وتأمل أن تدعم الخطوة نمو أعمالها في أنشطة المصب.

ويمكن للمفوضية إجازة الصفقة بشروط أو بدون شروط خلال هذه المراجعة المبدئية، أو بإمكانها فتح تحقيق شامل يستمر حتى خمسة أشهر إذا كانت لديها مخاوف خطيرة من أنها قد تضر بالتنافسية.

وأقرت جهات رقابة معنية بالتنافسية في الهند وعدد من الدول الأخرى الصفقة دون طلب تنازلات.

 

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