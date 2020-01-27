مدرب الاتحاد السعودي يأمر الإدارة بتنفيذ طلباته

وجّه الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، طلبًا عاجلًا إلى إدارة العميد، برئاسة أنمار الحائلي، قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2020".





وتعاقد نادي الاتحاد، مع 5 صفقات في الميركاتو الشتوي حتى الآن؛ بضم كل من البرازيلي برونو أوفيني، والأرجنتيني ليوناردو خيل، والتونسي أنيس البدري، وعبدالمجيد السواط، ومحمد الثاني.





ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن مدرب الاتحاد، طلب من الإدارة، سرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي، من أجل استغلال الفرص الخطيرة التي تتاح للفريق في المباريات، وتحتاج إلى ترجمتها لأهداف.





وأشارت الصحيفة، إلى أن تين كات، حذر إدارة الاتحاد، من كارثة كبرى في حال عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، خلال الفترة المقبلة.





جدير بالذكر أن الاتحاد، قدم أكثر من عرض رسمي إلى أيوب الكعبي، مهاجم هيبي تشينا الصيني، للتعاقد معه في الشتاء الحالي، إلا أن بعض الشروط المالية تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.



