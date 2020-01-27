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الأوقاف: العالم الإسلامي بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني ..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:18 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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هاني حسين
قال أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تعقد مؤتمرات وندوات بصفة شهرية للعمل على تجديد الخطاب الديني نظرا إلى حاجة المجتمع والعالم الإسلامي إلى تجديد الخطاب الديني.

وأضاف أحمد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  الإسلام هو الأمن والأمان وهو إسلام العلم ويدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة.

وتابع أحمد القاضي "وزير الأوقاف حريص على عقد الندوات للأئمة من أجل العمل على تجديد الخطاب الديني".

وأكمل أحمد القاضي "افتتاح فعاليات مشروع الـ 100 عالم للتدريب وإعداد الإمام والخطيب".

ولفت أحمد القاضي إلى أن "الوزارة حريصة على استفادة المصلي من خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة موحدة على مستوى الجمهورية ولها ضوابط ولا يخرج الإمام عن تلك الضوابط، ويجب أن يكون الإمام معد إعدادا ثقافيا وفكريا وفقهيا". 
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