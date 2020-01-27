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توك شو

محام: تفتيش المرأة في هاتف زوجها شك وليس غيرة .. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:35 م
أشرف عبد العزيز
أشرف عبد العزيز
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إبراهيم القادري
قال أشرف عبد العزيز المحامي، إن هناك فرقا بين الشك والغيره ويجب علي المرأة ألا تلجأ للشك لأنه أكبر أخطاء الحياة الزوجية لأنها عندما تشك تقوم بالبحث عن أسرار زوجها.

وأضاف أشرف عبد العزيز خلال لقائه في برنامج حديث المساء المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن المرأة عندما تقوم بالتفتيش في تليفونات زوجها في غيابه لا تسمى غيرة، ولكنها تشك ويجب أن نعرف أن شك المرأة يكون نابعا من تصرفات زوجها.

وأوضح المحامي، أن المرأة عندما تجد أى شىء يثبت أن زوجها يتعامل مع نساء حتى ولو أصدقاء فإن الشك يزداد.

وتابع أن هذا يحدث كثيرا اليوم حيث تقوم بعض النساء بطلب الطلاق إذا وجدت أي رسائل متبادلة.
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