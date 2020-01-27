تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للشهر الثالث في ديسمبر

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على غير المتوقع في ديسمبر، متأثرة على الأرجح بنقص في الوحدات الأرخص، لكن سوق الإسكان تظل مدعومة بتدني أسعار الرهن العقاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.4 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 694 ألف وحدة الشهر الماضي، مع انخفاض المبيعات في الجنوب إلى أدنى مستوى في أكثر من عام. وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في المبيعات.

وجرى خفض وتيرة مبيعات نوفمبر إلى 697 ألف وحدة من 719 ألف وحدة في القراءة السابقة. وتركزت مبيعات الشهر الماضي في شريحة 200 إلى 749 ألف دولار. وشكلت مبيعات المنازل التي يقل سعرها عن 200 ألف دولار، وهي الشريحة الأعلى طلبا، عشرة بالمئة فقط من المبيعات.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة ، التي تشكل نحو 11.1 بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، 1.5 بالمئة إلى معدل يبلغ 730 ألف وحدة في ديسمبر

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وتُستمد بيانات مبيعات المنازل الجديدة من واقع التراخيص وتميل إلى التذبذب من شهر لآخر. وقفزت المبيعات 23 بالمئة عنها قبل عام. وبالنسبة للعام 2019 بأكمله، زادت مبيعات المنازل الجديدة 10.3 بالمئة إلى 681 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ .2007

وسوق الإسكان مدعومة بأسعار رهن عقاري منخفضة بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي

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