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حوادث

وزير الأوقاف يتحدث فى ندوة تثقيفية بقطاع السجون .. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:36 م
ندوة تثقيفية لنزلاء
ندوة تثقيفية لنزلاء السجون
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
نظم قطاع السجون ندوة تثقيفية تحت عنوان "مخاطر الفكر المتطرف ومكانة الشهداء" لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طرة بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف .

تحدث وزير الأوقاف خلال الندوة عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكدًا على أهمية رسالة الأمن، وتناول فضيلته فضل الشهادة ومنزلة الشهيد ، مشيرًا إلى أن الشهادة فى سبيل الدفاع عن الأوطان والحفاظ عليها من أعظم العبادات وأن الإنسان المخلص لدينه يبذل أغلى ما يمكن من أجل وطنه.. وعلينا جميعًا أن نسعى للدفاع عن الوطن ضد أى خطر يهدد أمنه وإستقراره، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن .

كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن .
    
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد .
   
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

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