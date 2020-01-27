رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات حفل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خلال العام الدراسى 2018/2019 .





والذى نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة و أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة و هالة السويفى مدير عام العلاقات العامة والإعلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأولياء الأمور والطلاب.





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أكد الدكتور أحمد جابر شديد على حرصه الدائم لحضور الحفل السنوي لتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والذي يعكس أن الجميع بداخل جامعة الفيوم يعمل كأسرة واحدة تحت مظلة التكاتف والترابط المستمر مما يكون له أبلغ الأثر في تحقيق النجاح والتقدم للجامعة مشيدًا بدور أولياء الأمور وما قدموه من غالى ونفيس للترقى بأبنائهم معبرا عن سعادته بما حققه الطلاب من نجاح وتفوق مما ساهم فى إدخال مشاعر الفرحة والفخر بقلوب ذويهم لأنهم يجنوا ثمرة عطائهم وكفاحهم.





كما شهد حفل التكريم كلمة لأولياء الأمور ألقاها الدكتور محمود عبد الفتاح وكيل معهد حوض النيل للدراسات الاستراتيجية أوصى خلالها الطلاب بالصبر والاجتهاد لرسم مستقبلهم خلال حياتهم متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق .





وألقى نيابة عن الطلاب المكرمين المعيد عبدالله محمود سامى كلمته معبرا عن شكره إلى إدارة الجامعة على إقامة الحفل ومهنئا الطلاب بالتكريم الذي أتى نتيجة الجهد والكفاح وعطاء أولياء الأمور موجها حديثه للمكرمين بالعمل على استمرار التميز وتقديم النصح والإرشاد لزملائهم ليكون النجاح حليفهم دائمًا.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد بتكريم أبنائه الطلاب المتفوقين فى المراحل الإعدادية والثانوية.