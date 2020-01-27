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تعليم

جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:16 م
جامعة الفيوم : كلية
جامعة الفيوم : كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الثاني لكليات ا
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تشارك كلية الصيدلة جامعة الفيوم في الملتقى الصيدلى الثانى على مستوى كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة تحت عنوان مصر الأمن والأمان والذي تستضيفه جامعة سوهاج خلال الفترة من 26/1/2020 وحتى 30/1/2020.


تأتي مشاركة كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتورة مني حافظ حته عميد كلية الصيدلة.


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يذكر أن الملتقى يعقد بشكل سنوي ويشارك فيه 40 طالبا وطالبة من كلية الصيدلة جامعة الفيوم ويضم عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية والإجتماعية والرياضية وأنشطة الجوالة  والخدمة العامة .


ويهدف  الملتقى الصيدلى إلى تبادل الخبرات بالإضافة لعقد عدد من المحاضرات العلمية على هامش الملتقى.

جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج
جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج
جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج
جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج
جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج
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