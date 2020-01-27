زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

حاول زوجان بريطانيان تهريب كمية كبيرة من مخدر "الميثامفيتامين"، تُقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني، إلى المملكة المتحدة داخل أكياس القهوة ودمى الأطفال البلاستيكية، لكن الشرطة تمكنت من كشف الخدعة التي لجأ إليها الزوجان، وتم إلقاء القبض عليهما.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزوجين "باولا" و"ديفيد موريش" حاولا تهريب المخدر داخل 400 دمية بلاستيكية بالإضافة إلى أكياس من القهوة، لكن تمت مصادرة الطرد الذي يوجد بداخله الدمى البلاستيكية بمطار "ستانستيد" في إنجلترا، وتبين وجود كمية من مخدر "الميثامفيتامين" تتجاوز 7 كيلو جرام بداخله.





وقامت الشرطة في أعقاب ذلك بإزالة المخدر من داخل لعب الأطفال البلاستيكية، وتتبع الطرد إلى عنوان في مقاطعة "ويلتشير" كان موضحًا على بطاقة التسليم، بحسب ما تبين خلال جلسات محاكمة الزوجين.





ووصلت "باولا"، البالغة من العمر 42 عامًا، إلى المنزل الموجود في هذا العنوان وحصلت على الدمى، وعادت بعد ذلك إلى المسكن الذي تقيم به برفقة زوجها وابنها؛ وتوصل المحققون إلى أنها سبق أن تسلمت شحنات مخدرات أخرى من عصابات في المكسيك.





واعترفت هذه السيدة بجريمتها، وكذلك اعترف زوجها بأنها قدم لها المساعدة.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من المقرر أن يصدر حكم ضد الزوجين في شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن "باولا" مازالت قيد الاحتجاز، في حين تم إطلاق سراح زوجها "ديفيد" بكفالة.