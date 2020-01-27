والتاريخ لن يرحم أحد.. نشأت الديهي: اجتماع بين ترامب ونتنياهو لتجهيز الإعلان عن صفقة القرن.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البيت الأبيض الأمريكي مقر حكم أمريكا والعالم أجمع يشهد اليوم اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجهيز الإعلان عن "صفقة القرن" غدًا الثلاثاء.





وأكد الإعلامي الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، أن صفقة القرن مشروع أمريكي "ترامبي" لحل الصراع العربي الإسرائيلي.





وأشار إلى أن، الرئيس الفلسطيني والمسئولين الفلسطينيين أقسموا أنهم لا يعلموا شيئا عن هذه الصفقة، موضحًا أن موقف مصر ثابت مع الحق الفلسطيني التاريخي، وهو دولتين على حدود 67، والقدس عاصمة للفلسطينيين، والتوقف عن التوسع الاستيطاني.





قال الديهي: نحن مسئولين الآن أمام التاريخ والتاريخ لن يرحم أحد، والتاريخ يشهد لمصر أنها خاضت 5 حروب من أجل القضية الفلسطينية وقدمت شهداء وتضحيات من أجل القضية المركزية للأمة العربية.





وتابع الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر استطاعت منذ عام 1948 وحتى الآن أن تجعل القضية الفلسطينية في قلب كل عربي.