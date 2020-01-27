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تعليم

أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ .. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:07 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان

اعتمد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، نتيجة الفرقة السادسة بالكلية، والتي تعد أول دفعة يتم تخريجها رسميًا في الكلية.


جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه  إسماعيل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة نصير، الأستاذ بكلية الطب، ورئيس الكنترول، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم الجراحة العامة.


وعبر عبد العال، سعادته الغامرة باعتماد أول نتيجة لبكالوريوس الطب والجراحة في جامعة كفر الشيخ، موجهًا، التهنئة لأبنائنا طلاب الكلية بمناسبة تخرجهم.


كما أعرب عميد كلية الطب، عن تقديره للنماذج الإيجابية الطلابية التي حققت طموحاتها وطموحات أسرها وأساتذتهم في التفوق والنجاح، متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.


ومن المقرر أن يعتمد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتيجة أول دفعة لبكالوريوس الطب بالجامعة، رسميًا، تمهيدًا لتكليفهم بفترة الامتياز التي ستبدأ مارس المقبل.

أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ .. صور
أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ .. صور
أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ .. صور
أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ .. صور
أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ .. صور
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