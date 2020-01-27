أوبرا دمنهور تعرض 3 أفلام روائية.. الخميس

تعرض دار اوبرا دمنهور الفيلم الروائى القصير" وصال " للمخرج عز الدين الفقى .





يأتي ذلك تحت رعاية دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى فى السابعة من مساء الخميس المقبل، ضمن برنامج نادى السينما الذى يتم عرضه بشكل شهرى.





وتدور احداث الفيلم حول شاب يدعى " يونس " يبحث عن اجابات لاسئلة غير محدودة تدور فى عقله ويتجول حتى يحاول الاقتراب من الله واكتشاف نفسه .





كما يتم عرض فيلم الروائى "شمال يمين " الذى تدور احداثه حول طفل أعسر والده يجبره على استخدام يده اليمنى من اخراج موتى دريدي بالإضافة إلى عرض الفيلم الروائى "ندى " الذى تدور احداثه حول مناقشة قضايا متحدى الاعاقة .





فاز الفيلم القصير "ندي" للمخرج عادل أحمد بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مسقط السينمائي ٢٠١٨ . وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تعاني من فقدان السمع و تعمل راقصة في إحدى الفرق، وتواجه المزيد من المشاكل حينما تقابل عازف البيانو الكفيف في نفس العرض الذي تشارك به.





أحداث الفيلم لا تعتمد علي قصة حقيقية، ولكن شخصية البطلة مستوحاة من شخصية ندي أحمد، الطالبة في كلية الهندسة بالاكاديمية العربية بالاسكندرية، والتي تهوي الرقص بالرغم من معاناتها من فقدان السمع.





واكتشفت ندي شغفها بالرقص أثناء إحتفالات عيد الام وهي في الحضانة، وبالرغم من انها لم تكن تسمع الموسيقي، الاانها كانت تؤدي الحركات الراقصة و كانت والدتها من اكبر الداعمين لها. وقد قامت ندي بالتدريب علي الرقص في المدرسة بتتبع دقات الموسيقي وليس بسماعها.





في عام ٢٠١٠ إنضمت ندي الي مبادرة أنا موهوب التي أطلقها نادي ليو الإسكندرية للكشف عن المواهب الفريدة للأطفال الأيتام و ذوى الاحتياجات الخاصة. في إحدي حفلات "أنا موهوب" التقت ندي بكاتب السيناريو كريم فهمي الذي أعجب بموهبتها و عرض قصتها علي المخرج عادل أحمد. .الفيلم كتبه كريم فهمي ويشارك في بطوله الفيلم مي الغيطي وأمير صلاح.



