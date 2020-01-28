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تكنولوجيا

سامسونج تطرح Galaxy A51 غدا.. بهذا السعر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم Galaxy A51 فى الأسواق الهندية وهو ضمن الفئة المتوسطة، حيث سيتم طرحه بحلول 29 يناير الجارى.

وبحسب جى إس إم آرينا، نشر الحساب الرسمى لسامسونج الهند على تويتر أن الهاتف سيتم طرحه بعد 24 ساعة فقط فى الأسواق، ومن ثم لباقى المتاجر الرسمية والمعتمدة، وسيبلغ السعر حوالى 320 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5000 جنيه مصريًا لنسخة ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

يأتى Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر.

وزودت سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يأتى Galaxy A51 بكاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.

يمكنك الحصول على Galaxy A51 بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق.
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