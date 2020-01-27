أسوان يلاقي شبان قنا وديا الأربعاء

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي أسوان خوض مباراة ودية باستاد أسوان 2.30 عصر الأربعاء بين نادى أسوان ونادى شبان قنا، استعدادا لمنافسات الدورى.





وصرح مصطفي أمين المشرف على الفريق بنادي أسوان بأن الجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي خوض الفريق الأربعاء مباراة ودية باستاد أسوان 2.30 عصرًا بين نادى أسوان ونادى شبان قنا.



