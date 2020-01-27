AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسوان يلاقي شبان قنا وديا الأربعاء

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:16 م
أسوان
أسوان
Advertisements
رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي أسوان خوض مباراة ودية باستاد أسوان 2.30 عصر الأربعاء بين نادى أسوان ونادى شبان قنا، استعدادا لمنافسات الدورى.

وصرح مصطفي أمين المشرف على الفريق بنادي أسوان بأن الجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي خوض الفريق الأربعاء مباراة ودية باستاد أسوان 2.30 عصرًا بين نادى أسوان ونادى شبان قنا. 

يذكر أن فريق أسوان التقي في الـ2.30 ظهر اليوم الاثنين مع نادي حرس الحدود بملعب المكس بالإسكندرية في إطار الجولة الـ15 من الدوري الممتاز موسم 2019/2020 ، وحقق أسوان الفوز وأصبح أسوان في المركز 14 بترتيب جدول الدوري المصري ولديه 12 نقاط جمعها من 2 فوز  على إنبي وحرس الحدود و6 تعادل و 7 هزائم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول قرار من ميتشو بعد فوز الزمالك على حرس الحدود وديا

المشرف على الكرة بأسوان: كأس مصر هى المسابقة المفضلة

الزمالك فى مواجهة طولان.. 9 انتصارات و5 هزائم وثانى أكبر خسارة للأبيض

موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود.. صور

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أب يلقي بنفسه فوق جسد ابنته تحت عجلات القطار وينقذها من الموت المحقق | فيديو

موقف مصر غير قابل للمزايدة.. الديهي: قطر تنفق 5 مليارات دولار لدعم الإرهاب سنويا.. فيديو

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي

تعرف على سبب استبعاد حارس الزمالك من المشاركة أمام دجلة

3 في انتظار الاستبعاد.. دجلة يُعلن قائمة الفريق لمباراة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل