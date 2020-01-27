سامح عاشور يناقش مشكلة مبنى محكمة دمنهور مع مجلس شمال البحيرة

قال أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة، إن اللقاء شهد مناقشات بعض الأمور المتعلقة بمشكلة عدم إقامة مبنى محكمة دمنهور، وتدخل النقيب العام لترتيب موعد لمقابلة المستشار عمر مروان وزير العدل لعرض المشكلة.

يذكر أن نقابة محامي شمال البحيرة، عقدت منتصف الشهر الجاري جمعية عمومية طارئة، من أجل النظر في جدول أعمالها المتضمن بند واحد، وهو مشكلة عدم بناء مجمع محاكم دمنهور.

ومن المفترض ان يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر ونصف صباحا.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداولها ابتداء من عام 2021.



