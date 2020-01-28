مشهد يقطع القلب.. مصور واقعة إنقاذ أب لابنته من قطار الإسماعيلية يكشف الكواليس.. فيديو

قال محمد أشرف، مصور فيديو واقعة احتضان أب لابنته، لإنقاذها من تحت عجلات القطار، إن حدوث الواقعة كان عبارة عن "مشهد يقطع القلب".
وأضاف محمد أشرف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" كنا مستنيين القطار عشان نروح، وفوجئنا، بالأب يحتضن ابنته بجانب القطار لتفادي الدهس".
وتابع محمد أشرف:" كنا في حالة ذهول وهذا الموقف يوجع القلب وهذا الأب قريب من الله"، مضيفا:" الفتاة كانت بتعدي هي ووالدها تحت القطار لكنهم فوجئوا بتحرك القطار ".
وأكمل محمد أشرف:" الأب كان بيقول الحمد لله إن بنتي قامت بالسلامة".
واستطرد محمد أشرف: "الواقعة حدثت في محطة قطار الإسماعيلية، وحدث يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا".