مشهد يقطع القلب.. مصور واقعة إنقاذ أب لابنته من قطار الإسماعيلية يكشف الكواليس.. فيديو

قال محمد أشرف، مصور فيديو واقعة احتضان أب لابنته ، لإنقاذها من تحت عجلات القطار، إن حدوث الواقعة كان عبارة عن "مشهد يقطع القلب".





وأضاف محمد أشرف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" كنا مستنيين القطار عشان نروح، وفوجئنا، بالأب يحتضن ابنته بجانب القطار لتفادي الدهس".





وتابع محمد أشرف:" كنا في حالة ذهول وهذا الموقف يوجع القلب وهذا الأب قريب من الله"، مضيفا:" الفتاة كانت بتعدي هي ووالدها تحت القطار لكنهم فوجئوا بتحرك القطار ".





وأكمل محمد أشرف:" الأب كان بيقول الحمد لله إن بنتي قامت بالسلامة".





واستطرد محمد أشرف: "الواقعة حدثت في محطة قطار الإسماعيلية، وحدث يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا".