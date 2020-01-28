اليوم.. اجتماع لبحث التعاون المصري الأوكراني

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وقال جمال العجيزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني إن الاجتماع يناقش سبل التعاون المشترك مع أوكرانيا في هذا القطاع الحيوي الهام.





وأضاف العجيزي، أن المجلس يسعى إلى فتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات في مشاريع البحث والابتكار والتطوير لتحويل الاقتصاد المصري نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والاستفادة من التجربة الأوكرانية وخاصة في مجال البحث العلمي في القطاع الصناعي.





وأشار أن المجلس يدرس، القيام برحلة عمل إلى أوكرانيا خلال عام 2020 لبحث مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار في البلدين.





من جانبه،نوه حسانين توفيق رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بأوكرانيا أكبر قطاع خدمي لديها، وقد حققت الصادرات الأوكرانية في هذا المجال زيادة في عام 2018 بنسبة 20%، كما حقق مجال تكنولوجيا المعلومات نسبة نمو قدرها 26% في عام 2018





وأضاف حسانين:" تعتبر أوكرانيا من أكبر وأسرع الدول نموًا في هذا القطاع في أوروبا ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة في أوكرانيا بنسبة 30%.