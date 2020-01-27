لا تدعموا مرشحا عارض قرارات التعليم المفتوح.. أبرز تصريحات عاشور للمحامين بحلوان

كرم مجلس نقابة محامي حلوان الفرعية، النقيب العام سامح عاشور لجهده في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامي حلوان حتى حصولهم على البراءة وقدم له هدية تذكارية.
كما كرمت النقابة الفرعية، اسم الراحل خالد أبو كريشة أمين عام نقابة المحامين، وتسلم الهدية التذكارية نيابة عنه يحيى التوني أمين صندوق نقابة المحامين، كما تم تكريم حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، لجهده في القضية.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها النقابة الفرعية، أمس الأحد، بحضور النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء الفرعيات.
وأدلى عاشور خلال اللقاء بعدد من التصريحات الهامة نستعرضها فى التقرير التالى ..
- نجحنا في مواجهة أزمة محامي حلوان وتنظيم الصفوف في مرحلة التحقيقات والمحاكمة
- أحيي القضاء الذي أنصفنا في حكمه بأول وثاني درجة مما أدى لبراءة المحامين
- تعديلات قانون المحاماة عامي 2008 و2019 أعز تعديلات بتاريخ النقابة
- التعديلات أسفرت عن مواد عززت حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال
- النقابة لن تتخلى عن الدفاع عن كرامة المحامين ومساندتهم في أزماتهم
- أناشد كافة المحامين بالحفاظ على نقابتهم
- أتمنى أن يتنافس الجميع خلال الانتخابات المقبلة بشرف بهدف تحقيق غايات سامية للمحامين
- أدعو الجميع لحضور احتفالية وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة الأربعاء المقبل
-أطالب كافة المحامين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات
- أبرز الإنجازات تنقية الجداول من غير المشتغلين ومواجهة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات
- أناشد الجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح عارض القرارت المتعلقة بتنقية الجداول والتعليم المفتوح
- الأسبوع المقبل سيشهد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس
- نسعى لاسترداد قطعة الأرض المخصصة للنقابة بمدينة 15 مايو لإنشاء ناد عليها يخدم محامين حلوان
- مبنى النقابة الجديد سيكون صرحا يفخر به المحامين وسيخصص 70 % منه ليدار استثماريا
- ما تحقق من إنجازات ليس بقرارات سامح عاشور ومجلس النقابة العام والفرعيات فحسب وإنما بوحدة وإصطفاف المحامين
- مصر تحتاج إلى الاصطفاف الوطني ليس مع حاكم أو حكومة ولكن حول الوطن ذاته لمواجهة ما تمر بها من تحديات
- مصر توجد وسط بحر من الأزمات تهددها في سوريا وفلسطين وليبيا واليمن والسودان
- العدو الحقيقي هو إسرائيل إضافة لأمريكا التي تدافع عنها
- بعض العرب يتحدثون عن قدس شرقية وغربية تلك خيبة عربية ويجب التمسك بالقدس كاملة عاصمة لدولة فلسطين
- الصراع مع إسرائيل صراع وجود وبقاء وليس حدود
- سنظل نصرخ بأعلى صوت عاشت مصر والأمة العربية ولتسقط إسرائيل وأمريكا.