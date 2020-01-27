لا تدعموا مرشحا عارض قرارات التعليم المفتوح.. أبرز تصريحات عاشور للمحامين بحلوان

كرم مجلس نقابة محامي حلوان الفرعية، النقيب العام سامح عاشور لجهده في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامي حلوان حتى حصولهم على البراءة وقدم له هدية تذكارية.

كما كرمت النقابة الفرعية، اسم الراحل خالد أبو كريشة أمين عام نقابة المحامين، وتسلم الهدية التذكارية نيابة عنه يحيى التوني أمين صندوق نقابة المحامين، كما تم تكريم حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، لجهده في القضية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها النقابة الفرعية، أمس الأحد، بحضور النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء الفرعيات.

وأدلى عاشور خلال اللقاء بعدد من التصريحات الهامة نستعرضها فى التقرير التالى ..

- نجحنا في مواجهة أزمة محامي حلوان وتنظيم الصفوف في مرحلة التحقيقات والمحاكمة

- أحيي القضاء الذي أنصفنا في حكمه بأول وثاني درجة مما أدى لبراءة المحامين