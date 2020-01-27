AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الداعية السعودي الحارثي: الإخوان خوارج كلاب النار.. ويهدمون الدين الإسلامي.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:21 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الداعية الإسلامي عادل الحارثي، إن  جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي.

وأضاف عادل الحارثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   جماعة الإخوان الإرهابية وضعت مخطط لنسف مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر  وتم إعدام سيد قطب لأنه وضع مخطط لنسف مصر.

وتابع عادل الحارثي:"  الإخوان خوارج لانه يكفرون الجميع ويقتلون المسلمين، والرسول اخبرنا أن من يقوم بقتل المسلمين من المسلمين مثلما يفعل الإخوان فهم  كلاب النار".

وأكمل عادل الحارثي:" الإسلام الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية ليس بإسلام  وهل الإسلام يقول انه يتم تفجير مساجد المسلمين".

وتابع عادل الحارثي:"  أبجديات جماعة الإخوان الإرهابية التي كتبها الإرهابي سيد قطب  تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام".

وأكمل عادل الحارثي:"  المسلمين ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، والسعودية احبطت محاولة لتفجير المسجد الحرام والنبوي".

ولفت الحارثي:"  حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إريتريا تتهم قطر بالتورط في مخطط تخريبي لزعزعة استقرارها

أماني الخياط تكشف مخطط الإخوان في استخدام الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس

أحمد موسى: بكيت في مسجد نمرة لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بإطلالة صيفية أمام دولاب أحذيتها

على غزلان يثير الجدل بصورة جديدة مع منة عرفة.. شاهد

تعليق عميد الدراسات الإسلامية السابق على حظر النقاب بالجامعات

10 تصريحات مثيرة لـ زينة عن أحمد عز: تزوجنا عن حب فى 2012 ورفض يطلقني فخلعته

بعد حضورها معرض الكتاب .. سما المصري تثير الجدل مجددا

مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية فى صحراء السويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة