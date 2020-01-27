الداعية السعودي الحارثي: الإخوان خوارج كلاب النار.. ويهدمون الدين الإسلامي.. فيديو

قال الداعية الإسلامي عادل الحارثي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي.
وأضاف عادل الحارثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت مخطط لنسف مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم إعدام سيد قطب لأنه وضع مخطط لنسف مصر.
وتابع عادل الحارثي:" الإخوان خوارج لانه يكفرون الجميع ويقتلون المسلمين، والرسول اخبرنا أن من يقوم بقتل المسلمين من المسلمين مثلما يفعل الإخوان فهم كلاب النار".
وأكمل عادل الحارثي:" الإسلام الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية ليس بإسلام وهل الإسلام يقول انه يتم تفجير مساجد المسلمين".
وتابع عادل الحارثي:" أبجديات جماعة الإخوان الإرهابية التي كتبها الإرهابي سيد قطب تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام".
وأكمل عادل الحارثي:" المسلمين ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، والسعودية احبطت محاولة لتفجير المسجد الحرام والنبوي".
ولفت الحارثي:" حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي".